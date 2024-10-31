Студенты из разных регионов прошли стажировку в Самарской области

Сегодня завершилась стажировка студентов из разных регионов России на предприятиях Самарской области, которая была организована правительством и службой занятости региона в рамках программы Росмолодежи "Больше, чем поездка".
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