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Регионы России

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Студенты из разных регионов прошли стажировку в Самарской области

Студенты из разных регионов прошли стажировку в Самарской области

Сегодня завершилась стажировка студентов из разных регионов России на предприятиях Самарской области, которая была организована правительством и службой занятости региона в рамках программы Росмолодежи "Больше, чем поездка".

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