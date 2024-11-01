Realize запускает токенизированный фонд казначейских облигаций на рынке Абу-Даби

Realize, платформа токенизации реальных активов, запустила цифровой инвестиционный фонд. Токены Realize T-BILLS Fund (OEIC) Limited обеспечены реальными активами - краткосрочными государственными облигациями США.
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