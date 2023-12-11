Россельхознадзор разрешил поставки в Россию турецких яиц

Владимир Козлов

В одной только Ленинградской области несколько птицефабрик, а мы у Турции закупаем! Стыдно должно быть! Вместо поддержки своих производителей - помогаем чужим. Хотя, похоже, у наших власть имущих не осталось ни стыда ни совести.