Ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию с 17 турецких предприятий, сообщили на сайте управления.
Россельхознадзор разрешил поставки в Россию турецких яиц
Комментарии
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Владимир Козлов
В одной только Ленинградской области несколько птицефабрик, а мы у Турции закупаем! Стыдно должно быть! Вместо поддержки своих производителей - помогаем чужим. Хотя, похоже, у наших власть имущих не осталось ни стыда ни совести.
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13 час.
В
Владимир
А если свои взвинтили цены на 40-50%, это разве свои? Это чужие. И как по другому охладить их рвачество, за счет народа????
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10 час.
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