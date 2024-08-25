Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что Париж может обменять российского бизнесмена Павла Дурова на француза Лорана Винатье*.
Эксперт Коротченко рассказал, на кого Франция может обменять Дурова
Комментарии
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Eduard
США не Империя,они никто,почему мир позволяет им их хамство?
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11 час.
Eduard
Напомнить,как США распростронили и создали ковид 95?В мире умерло 20 миллионов,но ни одного мигранта США нет на скамье подсудимых!
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11 час.
СЗ
Светлана Зуева
Америка-есть всеобщее зло на планете Земля! Как бы помочь вулкану йелоустоун прийти в движение?
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11 час.
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