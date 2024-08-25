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Эксперт Коротченко рассказал, на кого Франция может обменять Дурова

Эксперт Коротченко рассказал, на кого Франция может обменять Дурова

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что Париж может обменять российского бизнесмена Павла Дурова на француза Лорана Винатье*.

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Комментарии
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Eduard
США не Империя,они никто,почему мир позволяет им их хамство?
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11 час.
Eduard
Напомнить,как США распростронили и создали ковид 95?В мире умерло 20 миллионов,но ни одного мигранта США нет на скамье подсудимых!
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