В жутком ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибла мать и двое детей

Автомобиль съехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой и грузовиком Volvo.На трассе Пермь — Екатеринбург во время ДТП погибли 34-летняя женщина и двое детей, сообщили в МВД Пермского края.
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