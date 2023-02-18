Тренер "Вашингтона" Лавиолетт о матче с "Каролиной": мы должны победить ради Овечкина

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Питер Лавиолетт поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Каролиной Харрикейнз", который состоится 19 февраля на открытом воздухе в Роли, передает пресс-служба Лиги.