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Тренер "Вашингтона" Лавиолетт о матче с "Каролиной": мы должны победить ради Овечкина

Тренер "Вашингтона" Лавиолетт о матче с "Каролиной": мы должны победить ради Овечкина

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Питер Лавиолетт поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Каролиной Харрикейнз", который состоится 19 февраля на открытом воздухе в Роли, передает пресс-служба Лиги.

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