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«Танцующий» мост убил пенсионерку: проектировщик из Забайкалья пойдёт под суд за смерть пожилой женщины

«Танцующий» мост убил пенсионерку: проектировщик из Забайкалья пойдёт под суд за смерть пожилой женщины

В Нерчинском районе будут судить бывшего начальника проектного бюро Николая Филиппова. Он спроектировал мост через реку Нерча, по которому ходили люди.

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