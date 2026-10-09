«Танцующий» мост убил пенсионерку: проектировщик из Забайкалья пойдёт под суд за смерть пожилой женщины

В Нерчинском районе будут судить бывшего начальника проектного бюро Николая Филиппова. Он спроектировал мост через реку Нерча, по которому ходили люди.
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