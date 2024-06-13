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Дюбуа, Кэмпбелл, Гудроу, Корписало, Пажо, Эткинсон – кандидаты на выкуп контракта в межсезонье по версии Daily Faceoff

Издание составило рейтинг игроков, чьи контракты могут быть выкуплены клубами в это межсезонье.  Первую строчку занял нападающий «Лос-Анджелес» Пьер-Люк Дюбуа.

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