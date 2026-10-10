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Агрба победил Абдуллаева раздельным решением и завоевал временный пояс WBA

Агрба победил Абдуллаева раздельным решением и завоевал временный пояс WBA

Российский боксёр Харитон Агрба одержал победу над соотечественником Зауром Абдуллаевым. Бой прошёл 10 октября в «Академии единоборств РМК» в Екатеринбурге и прошёл всю дистанцию, завершившись победой Агрбы раздельным решением судей.

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