«Все мы иногда совершаем ошибки»: Вассёр — о Хэмилтоне в Сингапуре

СоцсетиРуководитель заводской команды Ferrari в Формуле 1 Фредерик Вассер заявил, что команда чётко сообщила Льюису Хэмилтону о необходимости заехать в боксы во время действия режима виртуального автомобиля безопасности на Гран При Сингапура.