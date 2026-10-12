«Все мы иногда совершаем ошибки»: Вассёр — о Хэмилтоне в Сингапуре

СоцсетиРуководитель заводской команды Ferrari в Формуле 1 Фредерик Вассер заявил, что команда чётко сообщила Льюису Хэмилтону о необходимости заехать в боксы во время действия режима виртуального автомобиля безопасности на Гран При Сингапура.
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