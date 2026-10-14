Немного комментариев по Мотелю : 🚘 да, пишут, что убрали блоки) судя по пробке на Горностаевской в сторону Мотеля, эксперимент "удался" Удивительно, что это было очевидно для всех, кроме реорганизаторов 🚘 Пробка в Донецк от Макеевской Галактики.
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