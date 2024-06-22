В АТОР объяснили, почему отдых в Турции стал дороже, чем в ОАЭ

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Отдых в Турции становится дороже в том числе из-за роста зарплат и цен в этой популярной у российских туристов стране, сообщил в беседе с РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.