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В АТОР объяснили, почему отдых в Турции стал дороже, чем в ОАЭ

В АТОР объяснили, почему отдых в Турции стал дороже, чем в ОАЭ

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Отдых в Турции становится дороже в том числе из-за роста зарплат и цен в этой популярной у российских туристов стране, сообщил в беседе с РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.

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Комментарии
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Константин Самарин
Рядом с Турцией Египет. Что мешает отдыхать там? Египтяне тоже предлагают туристам систему &quot;ол инклюзив&quot;, столь привлекательную россиянам. А вот Эмиратах это практически не практикуется.
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14 час.

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