Тимати поддержал решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах

Выборы президента России пройдут в марте будущего года В поддержку действующего президента также выступил известный российский исполнитель Тимати, сообщили представители Агентства городских новостей «Москва».
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