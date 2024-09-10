ВМФ РФ проводит плановое стратегическое учение «Океан-2024»

Военной-Морской флот страны проведет проверку готовности к комплексному применению высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения в Северном Ледовитом и Тихом океанах, Балтийском, Каспийском и Средиземном морях.
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