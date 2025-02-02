Физики предупредили об опасности летающих над поверхностью Луны пылевых облаков

В 1960-е годы космические аппараты серии Surveyor неоднократно присылали с Луны снимки, на которых отчетливо видна тонкая линия света над темным лунным горизонтом примерно через четверть часа после заката.
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