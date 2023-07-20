Хамзат Чимаев проведет бой против Пауло Косты на UFC 294

Бой между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой пройдет на UFC 294 в Абу-Даби 21 октября. Ранее Коста снялся с боя против Икрама Алискерова на UFC 291.
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