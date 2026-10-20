Актеры Ханде Эрчел и Керем Бюрсин в турецком сериале "Постучись в мою дверь" (2020-2021) © MF YapimВ Азербайджане возбудили уголовное дело против компании Devin Media, подозреваемой в обмане граждан под видом кастинга для турецких сериалов.