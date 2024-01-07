Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Ну какой из него президент США, ОН В ТУАЛЕТЕ ИНОГДА НУЖДУ СПРАВИТЬ НЕ МОЖЕТ, ПРОСТО ЗАБЫВАЕТ, КАК СНИМАТЬ СВОИ ШТАНЫ!...J.P. Morgan: Джо ...
  • Vladimir Godunov
    Каким образом Россия может помочь Казахстану? Мы что печатаем деньги как Америка?«Замерзают и прос...
  • Лев Добрый
    А может быть потренировать британскую ТАКСУ, пусть почувствуют, почём фунт лиха!🤠👍😜👈🗡️😎Минобороны РФ пла...

Кедми: Небывалые по ущербу налёты на Украину могут стать постоянными 

Кедми: Небывалые по ущербу налёты на Украину могут стать постоянными 

У Украины нет шансов на новое успешное наступление. Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил  экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Скоробогатов
А то и Без него не знают это....
Ответить
18 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Пусть лучше кедми ответит за 5 000 убитых детей Газы ... Израилем.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх