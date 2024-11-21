Депутаты предложили ввести единую систему ценообразования в театрах

Депутаты обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность установления единой системы ценообразования в государственных театрах, в том числе ограничить рост цен на билеты уровнем годовой инфляции.
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