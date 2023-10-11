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Главные командиры польской армии уволились после скандала

Главные командиры польской армии уволились после скандала

PAP: глава Генштаба армии Польши уволился после скандала с упавшей ракетой Фото: st. chor. sztab. mar.

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Комментарии
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Лев Добрый
Настоящие генералы, ушли в отставку добровольно, у нас это не практикуется!👀👍👈😜
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