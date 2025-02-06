Правительство Италии заявляет, что шпионское ПО Paragon использовалось для атак на граждан по всей Европе

В среду правительство Италии сообщило в пресс-релизе, что кампания по внедрению шпионского программного обеспечения в WhatsApp, проведенная компанией Paragon Solutions, была направлена на людей в нескольких странах Европы.
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