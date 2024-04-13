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Вас возьмут в МГИМО без экзаменов, если вы сможете ответить на эти 10 вопросов из шоу «Умницы и умники»

Вас возьмут в МГИМО без экзаменов, если вы сможете ответить на эти 10 вопросов из шоу «Умницы и умники»

Круче любого ЕГЭ Кадр из шоу «Умницы и умники»В детстве выходные казались бесконечными и воспринимались как что-то по-настоящему классное: из всех дел — только домашнее задание, да и его не обязательно делать прямо с утра.

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