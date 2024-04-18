Уже сегодня. Украинцев предупредили о возможной нехватке электроэнергии

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

А чего жаловаться-то? Просили, даже, мля, настаивали на декоммунизации - пажалста нате! Бандерлох - птица гордая, пока не пнёшь не полетит, поэтому помогаем снести тяжелое советское оккупационное наследие, чтобы "люди со светлыми лицами" смогли, наконец-то построить свои мощности электрогенерации - донельзя демократичные и экологичные.😆