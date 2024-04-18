Украине с очень высокой долей вероятности может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания.
Уже сегодня. Украинцев предупредили о возможной нехватке электроэнергии
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А чего жаловаться-то? Просили, даже, мля, настаивали на декоммунизации - пажалста нате! Бандерлох - птица гордая, пока не пнёшь не полетит, поэтому помогаем снести тяжелое советское оккупационное наследие, чтобы "люди со светлыми лицами" смогли, наконец-то построить свои мощности электрогенерации - донельзя демократичные и экологичные.😆
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