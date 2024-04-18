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Уже сегодня. Украинцев предупредили о возможной нехватке электроэнергии

Уже сегодня. Украинцев предупредили о возможной нехватке электроэнергии

Украине с очень высокой долей вероятности может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А чего жаловаться-то? Просили, даже, мля, настаивали на декоммунизации - пажалста нате! Бандерлох - птица гордая, пока не пнёшь не полетит, поэтому помогаем снести тяжелое советское оккупационное наследие, чтобы &quot;люди со светлыми лицами&quot; смогли, наконец-то построить свои мощности электрогенерации - донельзя демократичные и экологичные.😆
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