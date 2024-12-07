Работники МУП г. Сочи "Водоканал" оперативно ликвидируют аварийную ситуацию на водоводе с диаметром 100 мм, находящемся на улице Черновицкая.
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Работники МУП г. Сочи "Водоканал" оперативно ликвидируют аварийную ситуацию на водоводе с диаметром 100 мм, находящемся на улице Черновицкая.