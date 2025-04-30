Пути разные, исход один: «Локомотив» вылетел из Кубка России, ЦСКА проиграл «Зениту»

ЦСКА на выезде уступил «Зениту» в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России. Оставшиеся без двух основных центральных защитников гости не сумели толком ничего противопоставить подопечным Сергея Семака, пропустив по голу в каждом из таймов.
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