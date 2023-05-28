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Российским отрядам самообороны не дают оружие: «Винтовка рождает власть»

Российским отрядам самообороны не дают оружие: «Винтовка рождает власть»

Хотя вооружить людей просят даже губернаторы Губернатор Гладков в пятницу заявил, что во время рейда террористов на территорию Белгородской области 22 мая выстрелом в голову был убит член местной самообороны.

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