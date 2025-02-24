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Совбез ООН одобрил резолюцию США по Украине, без антирусской риторики

Совбез ООН одобрил резолюцию США по Украине, без антирусской риторики

Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине.Совет Безопасности ООН принял американскую резолюцию по Украине в исходном, нейтральном виде, без осуждения вторжения России.

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