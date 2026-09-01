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Царьград

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Паника из-за запрета выезда мужчин с Кубани: оперштаб опроверг слухи о мобилизации

Паника из-за запрета выезда мужчин с Кубани: оперштаб опроверг слухи о мобилизации

Оперштаб Краснодарского края опроверг слухи о подписанной губернатором Вениамином Кондратьевым директиве, ограничивающей выезд мужчин и усиливающей контроль за мобилизацией с 10 по 27 сентября.

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