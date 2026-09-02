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"Пасть порву, моргалы выколю!": вспоминаем крылатые киноцитаты Евгения Леонова

"Пасть порву, моргалы выколю!": вспоминаем крылатые киноцитаты Евгения Леонова

2 сентября 1926 года родился Евгений Леонов – легендарный артист театра и кино, чьё творчество стало настоящей классикой.

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