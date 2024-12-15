Новые доплаты для пенсионеров: как изменятся пенсии перед Новым годом Ольга ВайленкоС наступлением зимы, и особенно перед Новым годом, многие пенсионеры в России смогут получить дополнительные выплаты, которые окажутся выше их обычных пенсий.