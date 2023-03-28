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Путин поздравил подразделения ВС РФ, получившие наименования «гвардейские»

Путин поздравил подразделения ВС РФ, получившие наименования «гвардейские»

Президент РФ Владимир Путин поздравил 346-ю отдельную бригаду специального назначения, 10-ю отдельную ордена Жукова бригаду специального назначения и 25-й отдельный полк специального назначения с присвоением почетных наименований «гвардейские».

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