Мужчину с инфарктом и почечной недостаточностью спасли в больнице в Домодедове

Врачи кардиологического отделения Домодедовской больницы спасли 70-летнего мужчину, у которого острый инфаркт миокарда осложнялся тяжелой почечной недостаточностью.
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