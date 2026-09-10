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Царьград

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В Севастополе ввели талоны на бензин из-за дефицита топлива

В Севастополе ввели талоны на бензин из-за дефицита топлива

В Севастополе введены ограничения на продажу бензина. Губернатор города Михаил Развожаев обратился к жителям с просьбой временно отказаться от использования личных автомобилей без острой необходимости.

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