Ксения Фотина

С какой стати нужно заниматься какой-то фильтрацией, пуская хитрозадых хохлопитеков на нашу территорию? И не Север таким предлагать, не БАМ и пр., как тут предлагается, хотя бы и под многолетним наблюдением. Самое справедливое, что можно предложить: возвращение в свои хутора, короче, по своим адресам на укру. А не превращать Шереметьево в ночлежный дом, выстилая его пол арендованными матрацами, а подгонят автобусы и за их собственный счет возвращаться на "круги своя". Не клеймом ли Майдана меченные, не преступлениями ли их родичей тысячи детей и стариков спят вечным сном в Мало и Новороссии?! Уже не говорю о зверски сожженных в Доме профсоюзов, растерзанных на улицах одесситах. Не тронуты ли молью презрения к московитам такие хохотали над ублюдком, наяривающим хренометром по клавишам рояла, а потом своим традиционным кагалом посадившие на киевский престол ещё одного, но уже комикующего фашиста? Хлебнувшие на западе всех его прелестей, сейчас, как ядовитые перекати поле, они ринулись в страну, жители которой ничего не заслужили, кроме как " на гиляку"?! А может быть именно эти " обманутые и оскорбленные" должны восстановить всё, что с их открытого или молчаливого согласия сейчас разрушено и справедливо подлежит разрушению на их неньке, которую сейчас опять предают, пытаясь пристроиться к чужим очагам. И последнее: почему Россия опять должна вбухивать свои средства в какое-то мифическое, благообразное, ультра лояльное государство. Это после ужаса в Крокус Сити?! Почему лично каждый раз должна утирать горючие слезы, когда слышишь, что в наших русских городах до сих пор погибают то один, то другой мирный человек, когда на дворе матушка-весна и впереди у каждого столько жизненных планов?! Нисколько не хотела что-то писать, но стойкое неверие ни на йоту к продажным укро западникам опять взяло верх.