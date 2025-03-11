В Рязани опровергли информацию о гибели человека при атаке БПЛА

Информация о якобы погибшем в Дягилево, размещенная одним из телеграм-каналов, является фейкомОпергруппа Рязанской области опровергла информацию о гибели человека в Рязани во время сегодняшней ночной атаки беспилотников.
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