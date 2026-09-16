НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 830 подписчиков

Северный морской путь: оптимизма все меньше

Северный морской путь: оптимизма все меньше

Еще пару лет назад перспективы развития Северного морского пути вселяли большие надежды. Сейчас проект столкнулся с трудностями, совершенно не гарантирующими успешность его дальнейшей реализации.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Егоров
Игорь Егоров

СМП никогда не будет простым, как бы кому это не хотелось, болтовни много, но это все суета на фоне реальных климатических условий Севера. Все торговые потоки и перевозки все равно будут идти по южным направлениям, даже если они и  более протяженные. Север важен для России и других специальных  грузов.