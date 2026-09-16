Северный морской путь: оптимизма все меньше

Еще пару лет назад перспективы развития Северного морского пути вселяли большие надежды. Сейчас проект столкнулся с трудностями, совершенно не гарантирующими успешность его дальнейшей реализации.
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СМП никогда не будет простым, как бы кому это не хотелось, болтовни много, но это все суета на фоне реальных климатических условий Севера. Все торговые потоки и перевозки все равно будут идти по южным направлениям, даже если они и более протяженные. Север важен для России и других специальных грузов.