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Любовь Успенская неожиданно одобрила скандальную строптивость 22-летнего жениха своей дочери

Любовь Успенская неожиданно одобрила скандальную строптивость 22-летнего жениха своей дочери

22-летний искусствовед и куратор арт-проектов Артём Москвин, избранник 36-летней дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной, оказался в центре громкого скандала после прямого эфира в Сети.

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