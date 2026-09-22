Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН

Политик указал на ограниченность действующей системы международного управления.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за масштабную реформу Организации Объединенных Наций.
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