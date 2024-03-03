Джигурда выступил перед участниками СВО и привез им беспилотники

Natalia Ivanova

Вся "наша" грёбаная "элита", все миллиардеры - ни один не помог СВО - НИ ОДИН - разбежались, как тараканы. А вот Джигурда, которого считают засранцем хайпожором - ПОМОГАЕТ! СВО расставило всё по своим местам и показало кто есть кто.