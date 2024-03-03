Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) в Донбассе, привез бойцам беспилотники и провел для них творческий вечер.
Джигурда выступил перед участниками СВО и привез им беспилотники
Комментарии
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Natalia Ivanova
Вся "наша" грёбаная "элита", все миллиардеры - ни один не помог СВО - НИ ОДИН - разбежались, как тараканы. А вот Джигурда, которого считают засранцем хайпожором - ПОМОГАЕТ! СВО расставило всё по своим местам и показало кто есть кто.
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14 час.
iv
igor vinogradov
КАК ВСЕГДА ПЕРФОРМАНС..
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3 час.
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