В 100 лучших фото России попали пять фотографий из Иркутской области

Пять фотографий Иркутской области вошли в сотню лучших снимков России по версии 2ГИС. Этот рейтинг, составленный на основе более 6 миллионов фотографий, загруженных пользователями на карты сервиса в 2024 году, представляет собой уникальную коллекцию, отображающую разнообразие российской природы и архитектуры.