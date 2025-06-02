ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Украинские войска в населенном пункте Новополь в ДНР при встрече с ВС РФ бежали с позиций, рассказал ТАСС старший разведчик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии группировки войск «Восток» с позывным Псих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии