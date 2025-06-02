Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боец Псих: у ВС РФ была отработана тактика штурма Новополя

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Украинские войска в населенном пункте Новополь в ДНР при встрече с ВС РФ бежали с позиций, рассказал ТАСС старший разведчик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии группировки войск «Восток» с позывным Псих.

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