Мамалыга: как приготовить кукурузную кашу

Мамалыга – это основа кавказской кухни. Она заменяет хлеб и картофель, может выступать в роли как основного блюда, так в качестве гарнира Кукурузная каша – мамалыга Мамалыга – это основа кавказской кухни.
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