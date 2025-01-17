Станция метро «Горьковская» будет закрыта на вход 18 и 19 января

Привычный режим работы восстановиться с 20 января Гостям и жителям Санкт-Петербурга напоминают, что в период с 18 по 19 января вестибюль станции метро «Горьковская» будет закрыт на вход из-за капитального ремонта эскалатора.
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