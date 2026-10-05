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Школьники Барнаула проверяют воздух и сажают деревья в рамках проекта "Чистый воздух"

Школьники Барнаула проверяют воздух и сажают деревья в рамках проекта "Чистый воздух"

В школах Барнаула проходит цикл мероприятий, посвященных вопросам экологии и реализации федерального проекта "Чистый воздух".

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