Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ допсредства для уничтожения БПЛА

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил установить на кораблях Черноморского флота (ЧФ) дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.
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