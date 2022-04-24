В Ираке возобновились ирано-саудовские переговоры

Ключевые переговоры в столице Ирака Багдаде возобновили региональные соперники Иран и Саудовская Аравия после того, как переговоры были приостановлены в марте месяце, 23 апреля сообщает RIATAZA со ссылкой на высокопоставленного иракского чиновника.