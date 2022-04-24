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В Ираке возобновились ирано-саудовские переговоры

В Ираке возобновились ирано-саудовские переговоры

Ключевые переговоры в столице Ирака Багдаде возобновили региональные соперники Иран и Саудовская Аравия после того, как переговоры были приостановлены в марте месяце, 23 апреля сообщает RIATAZA со ссылкой на высокопоставленного иракского чиновника.

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