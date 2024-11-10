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Царьград

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«Спартак» и «Акрон»: объявлены стартовые составы на 15-й тур РПЛ

«Спартак» и «Акрон»: объявлены стартовые составы на 15-й тур РПЛ

Футбольные команды «Спартак» и «Акрон» раскрыли стартовые составы для встречи в 15-м туре Российской Премьер-Лиги.

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