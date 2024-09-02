Адвокат Краснов: родители учащихся не обязаны скидываться на школьные нужды

В России в течение всего учебного года проводят сборы средств на те или иные нужды школы. Однако родители не обязаны в них участвовать и сдавать деньги, заявил член Общественной палаты города Москвы и почетный адвокат России Дмитрий Краснов.
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