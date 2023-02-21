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Губернатор Богомаз: ВСУ с начала СВО обстреляли Брянскую область более 300 раз

Губернатор Богомаз: ВСУ с начала СВО обстреляли Брянскую область более 300 раз

В регионе построены опорные пункты для пограничной службы и линия обороны. У нас присутствуют войска в том количестве, которое необходимо для защиты населения Брянской области от посягательств сопредельного государства, - отметил руководитель Брян .

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