Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Салливан: при смене власти соглашение с Украиной может быть отменено

Салливан: при смене власти соглашение с Украиной может быть отменено

США не гарантируют соблюдения соглашения о безопасности с Украиной в случае смены власти, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на полях швейцарской конференции.

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