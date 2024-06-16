Салливан: при смене власти соглашение с Украиной может быть отменено

США не гарантируют соблюдения соглашения о безопасности с Украиной в случае смены власти, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на полях швейцарской конференции.
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